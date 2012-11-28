沪综指收创近四年新低

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京11月28日电---中国股市沪综指周三连续第三个交易日下跌,并再创近四年收盘新低,成交量有所萎缩.分析人士指出,因市场供给压力加剧及政策面不明朗导致大盘重心不断下移,预计未来股指将持续震荡下探.
沪综指.SSEC收报1,973.523点,跌17.642点或0.89%,此前低位为2009年1月16日的1,954.438点.上海A股今日成交344亿元人民币,上日为390亿元.
湘财证券分析师徐广福表示,市场陷入弱势格局,其重心不断下移的根本原因主要是,IPO和限售股解禁带来的潜在资金需求较大,而市场资金持续流出令大盘不断承压;同时,短期内货币和财政政策出现变动的可能性较小.
即将到来的12月份,中国股市将迎来年内最大一波解禁潮,沪深两市将有96家上市公司限售股解禁,合计解禁市值达1,809.29亿元.
另外,市场对宏观经济的担忧亦有所加强,因过去的经济高速增长时代一去不复返,这意味着个股的高溢价基础已不复存在.
"跌破2,000点後投资者心里防线失守,未来将进一步震荡下探,下一技术支撑在1,860点附近."他称.
今日两市继续出现多股跌停,其中酒鬼酒(000799.SZ)受塑化剂事件影响,已连续第四个交易日跌停,报31.22元.
沪深300指数.CSI300收盘跌1%,报2,129.161点.沪深300指数12月合约尾盘报2,141.6点,跌0.92%,成交量为368,513手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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