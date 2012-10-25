沪综指收低 维稳预期减弱令投资者且战且退

中国1月原保险保费收入8,553亿元 同比增长34.1%--保监会
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
路透上海10月25日电---中国股市沪综指周四收盘下跌.分析师指出,近期大盘上攻乏力,交投沉闷,场内维稳预期有所减弱,观望气氛趋浓,大盘缓缓下滑,逼近60日均线2,098点支撑.
沪综指.SSEC收报2,101.580点,跌14.410点,或0.68%,上海A股今日成交556亿元人民币,上日为497亿元.
"大盘涨不动,成交量小,热点千奇百怪,这样下去维稳也维不住啊,"申银万国资深分析师钱启敏认为,随着中共十八大召开日期的临近,目前的策略应是且战且退.
沪深300指数.CSI300收跌0.72%,报2,291.239点.沪深300指数11月合约尾盘报2,306.4点,跌0.7%,成交量为433,733手(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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