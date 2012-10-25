沪综指收低 维稳预期减弱令投资者且战且退

沪综指.SSEC收报2,101.580点,跌14.410点,或0.68%,上海A股今日成交556亿元人民币,上日为497亿元.

"大盘涨不动,成交量小,热点千奇百怪,这样下去维稳也维不住啊,"申银万国资深分析师钱启敏认为,随着中共十八大召开日期的临近,目前的策略应是且战且退.