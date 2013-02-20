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中国财经 | 2013年 2月 20日 星期三 15:16 BJT

沪综指微收升 医药等板块涨幅居前

路透北京2月20日 - 中国股市沪综指周三小幅收升,消费医疗等防御性板块涨幅居前,政策扶持下的环保等板块表现亦活跃.分析师称,市场正在进行结构性转变,虽然金融地产等大盘股涨势放缓将抑制指数涨幅,但在活跃个股带动下大盘仍将维持稳健运行.

沪综指.SSEC收报2,397.178点,涨14.264点或0.6%,上海A股今日成交额为968亿元人民币,上一交易日为1,054亿元.

"市场在进行结构性转变,虽然为避免调控不确定性,金融地产股出现减持,但防御类股票走强则令今日市场运行健康,且这一转变料将成为今后一个阶段市场的主要特征."华西证券分析师毛胜认为.

不过他也指出,短期指数并不会像之前般大涨,因小市值股上涨对指数影响较小,但随着上涨的家数增加,则将会给更多普通投资者带来赚钱效应.

虽然今日金融地产板块持续调整,但防御类公司股票走强,包括消费医药,以及政策支持的环保等板块,其中华润双鹤(600062.SS)涨停,收报27.16元;创业环保(600874.SS)大涨9.96%.

沪深300指数.CSI300收涨0.63%,报2,702.635点.沪深300指数3月合约尾盘报2,712.2点,涨0.18%,成交量为533,074手.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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