沪综指微收升 医药等板块涨幅居前

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透北京2月20日 - 中国股市沪综指周三小幅收升,消费医疗等防御性板块涨幅居前,政策扶持下的环保等板块表现亦活跃.分析师称,市场正在进行结构性转变,虽然金融地产等大盘股涨势放缓将抑制指数涨幅,但在活跃个股带动下大盘仍将维持稳健运行.
沪综指.SSEC收报2,397.178点,涨14.264点或0.6%,上海A股今日成交额为968亿元人民币,上一交易日为1,054亿元.
"市场在进行结构性转变,虽然为避免调控不确定性,金融地产股出现减持,但防御类股票走强则令今日市场运行健康,且这一转变料将成为今后一个阶段市场的主要特征."华西证券分析师毛胜认为.
不过他也指出,短期指数并不会像之前般大涨,因小市值股上涨对指数影响较小,但随着上涨的家数增加,则将会给更多普通投资者带来赚钱效应.
虽然今日金融地产板块持续调整,但防御类公司股票走强,包括消费医药,以及政策支持的环保等板块,其中华润双鹤(600062.SS)涨停,收报27.16元;创业环保(600874.SS)大涨9.96%.
沪深300指数.CSI300收涨0.63%,报2,702.635点.沪深300指数3月合约尾盘报2,712.2点,涨0.18%,成交量为533,074手.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透上海3月29日 - 近期，奇虎360科技、易居中国、药明康德等多家中概股回归公司宣布接受首次公开发行（IPO）并上市的辅导，意味这批公司选择了IPO作为未来登陆A股市场的主要途径，而非前两年主流的借壳上市。
路透北京3月29日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，近期中国有多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，如环北京的涞水和涿州、环上海的嘉善、环南京的滁州、环福州的连江等，也有省内热点城市，如江西赣州、山东青岛，一线城市北京和广州3月亦再出新政，收紧调控以遏制房价过快上涨。