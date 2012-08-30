金融股反弹助沪综指缩减跌幅近收平

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京8月30日电---中国股市沪综指周四收盘近持平,券商及保险等金融股反弹助大盘缩减跌幅,但仍续创近43个月收盘新低.分析人士认为,目前部分板块还没有调整到位,指数若迅速下试2,000点或会触发短期反弹.
沪综指.SSEC收报2,052.585点,微跌0.65点,或0.03%,日低至2,032.537点;此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额507亿元人民币,上日为415亿元.
中邮证券一分析师认为,判断当前宏观政策已经见底,从国内政经日程来看,企业业绩回升可能看明年二季度.当前部分板块已经调整到位甚至已经盘出底部,但包括创业板和中小板等部分板块仍然需要补跌.
"从现在的风险收益对比情况来看,不是很糟糕也不是很好.现在往下跌还是有空间的,向下可以看到1,700点,但向上也能看到2,500点.我甚至觉得快速跌破2,000点会刺激指数更快回升,如果宏观经济数据转暖支撑,反弹也有可能转化为反转."他表示.
受转融通试点业务开闸提振,券商股涨幅靠前,其中国金证券(600109.SS)收盘封住涨停,报11.87元;而保险股亦表现不俗,中国人寿(601628.SS)收盘劲扬3.16%.
转融资业务正式起航.中国证券金融股份有限公司周三晚间发布公告称,经中国证监会批准,於周四(30日)正式启动转融通业务试点,先行办理转融资业务.有分析指出,首日转融资业务总规模可能超50亿元人民币.
沪深300指数9月合约尾盘报2,223.6点,下跌0.5%,成交量为413,600手.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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