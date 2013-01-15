沪综指收涨至七个半月新高

金隅股份称雄安新区建设短期不会对盈利带来很大提升 股价回吐
路透香港4月6日 - 受中国将设立雄安新区利好消息带动，京津冀区域最大水泥生产商--北京金隅股份股价连日大涨，但周四早盘股价回吐近7%。该公司高管表示，雄安新区发展将会带动区域形势向好，惟不会在短期内对公司盈利带来很大提升。
路透北京1月15日 - 中国股市沪综指周二收涨至七个半月高位,A股成交额亦再创新高.分析师指出,宏观环境持续回暖,且海外资金入市有望进一步入市改善供求关系令多头持续气盛,预计短线大盘将持续震荡走强.
沪综指.SSEC收报2,325.682点,涨13.942点或0.6%,此前高位为去年6月1日的2,373.436点;上海A股今日成交继续放大至1,406亿元人民币,创自去年3月14日1,702亿元以来新高;上日为1,231亿元.
"整体看市场还在上涨过程中,没有完成,市场这一波上涨由权重板块带动,鼓舞了市场信心,持仓量回升,热点亦比较活跃."湘财证券证券分析师徐广福称.
他并指出,虽然短线大盘还会延续震荡向上格局,但2,350点附近料存一定技术压力.
受城镇化预期持续推动,今日环保股领涨,基建及高铁概念股亦再次启动.创业环保(600874.SS)涨停,报5.36元.
沪深300指数.CSI300收涨0.7%,报2,595.856点.沪深300指数1月合约尾盘报2,596.4点,涨0.33%,成交量为432,452手.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月6日 - 受中国将设立雄安新区利好消息带动，京津冀区域最大水泥生产商--北京金隅股份股价连日大涨，但周四早盘股价回吐近7%。该公司高管表示，雄安新区发展将会带动区域形势向好，惟不会在短期内对公司盈利带来很大提升。
路透香港4月6日 - 据一家中国地方政府运营的媒体称，中国一家法院已宣判，韩国三星电子的中国附属公司因侵犯华为公司专利权向后者赔偿8,000万元人民币。
路透圣保罗4月5日 - 巴西中国工商总会会长唐凯千(Charles Tang)周三对路透表示，中国企业有意在巴西收购大型工程集团，而且想要参与巴西政府修建和经营商业铁路的招标。