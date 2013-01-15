沪综指收涨至七个半月新高

路透北京1月15日 - 中国股市沪综指周二收涨至七个半月高位,A股成交额亦再创新高.分析师指出,宏观环境持续回暖,且海外资金入市有望进一步入市改善供求关系令多头持续气盛,预计短线大盘将持续震荡走强.

沪综指.SSEC收报2,325.682点,涨13.942点或0.6%,此前高位为去年6月1日的2,373.436点;上海A股今日成交继续放大至1,406亿元人民币,创自去年3月14日1,702亿元以来新高;上日为1,231亿元.

"整体看市场还在上涨过程中,没有完成,市场这一波上涨由权重板块带动,鼓舞了市场信心,持仓量回升,热点亦比较活跃."湘财证券证券分析师徐广福称.