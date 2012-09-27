维稳政策支撑沪综指劲扬2.6%

路透北京9月27日电---中国股市沪综指周四大幅收扬2.6%,金融股领涨大盘.中国证监会将於今日稍晚召开新闻会令市场猜测其或将宣布暂停新股发行,不过权威人士透露,此次仅为例行新闻会,无关新股发行制度改革.

同时,今日32家创业板公司大股东宣布延长股份锁定亦缓解了市场解禁压力,且近期一系列维稳政策也令股指在2,000点得到支撑.不过,分析人士指出,在经济基本面未有改观的前提下,市场短期或仍将维持震荡.

沪综指.SSEC收报2,056.323点,大涨52.151点,创三周来最大单日涨幅.昨日该股指收跌至44个月新低,盘中并一度失守2,000点整数关口.今日沪市A股成交金额升至602亿元人民币,上日为383亿元,创逾三周低位.

华西证券分析师毛胜指出,近日一系列维稳利好对提振市场信心有一定帮助,不过导致市场下滑的经济基本面等根本因素则仍未发生变化.

"市场上涨的延续性仍要看後续具体利好的力度有多强,及(十一)节日期间的欧美股市表现",他并预计,"若经济层面利好能扭转经济下行趋势,那麽反弹料将会持续一段时间".

接近监管层人士周四向路透表示中国证监会下午将召开例行新闻会,但无关新股发行制度改革.

今日券商、保险等金融股领涨,上证180金融指数.SSE180FI收扬3.39%,其中国金证券(600109.SS)涨停.

32家创业板公司周四发布公告称,大股东主动延长股份锁定,共涉及27.83亿股,市值约384.44亿元人民币.该消息提振创业板综合指数.CHINEXTC收涨2.3%.同时,昨日保监会公布首批保险资金投资管理人名单,预示险资或将开始进入股市.

沪深300指数.CSI300收涨3.06%,报2,251.717点.沪深300指数10月合约尾盘报2,261.4点,涨2.88%,成交量为717,224手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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