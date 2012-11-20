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中国财经 | 2012年 11月 20日 星期二 16:05 BJT

沪综指收於近两个月低点 成交创逾四年新低

路透上海11月20日电---中国股市沪综指周二收市下跌,创下近两个月新低.分析师指出,尽管昨天大盘午後反弹暂时守住2,000点关口,但盘中观望气氛仍浓,股指反弹未能持续,大盘继续弱势整理,上海A股成交额并创逾四年新低.

沪综指.SSEC收报2,008.923点,跌8.059点,或0.40%,此前收盘低点是9月26日的2,004.17点.上海A股今日成交333亿元人民币,较上日的360亿元下降,是2008年11月7日285.5亿元以来的新低纪录.

"盘中没有赚钱效应,大家都不玩了,大盘顺着趋势向下流吧,"长江证券分析师宋中庆指出,假设政策面没有变化,近期有效跌破2,000点的可能性很大.

沪深300指数.CSI300收盘跌0.46%,报2,164.881点.沪深300指数12月合约尾盘报2,172点,跌0.13%,成交量为454,884手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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