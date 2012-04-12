沪综指收扬1.8% 创两个月最大单日涨幅

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京4月12日电---中国股市沪综指周四收盘大涨1.8%并创两个月最大单日涨幅.国内媒体报导称深圳将出台重大金融创新,并已获国家层面支持,利好消息午盘提振大盘一路上扬,金融等板块涨势居前.
但分析人士认为,今天的大幅上涨存在借势炒作的可能,若货币政策无实质性支持举措,短线大盘持续反弹可能性不大,後期股指可能还会在2,300点上方继续振荡整固.
沪综指.SSEC收报2,350.864点,涨41.939点,或1.82%,上次单日最大涨幅为2月8日的2.43%.今日上海A股成交额为871亿元人民币,上交易日为672亿元.
湘财证券分析师陈刚表示,近期大盘跌不下去,与金融板块支撑力度较大有关,後期继续看好金融板块表现.不过整体上还是要持续关注货币政策的动向,若无实质利好支持,股指可能还是维持会在2,300点附近的盘整.
新浪财经周四援引文件称,深圳市今年将出台系列重大金融创新措施,并已获国家层面支持,包括与香港试点开展双向跨境贷款,年内成立深圳前海股权交易所等.
深市个股受此消息激励午盘後纷纷大涨,多家个股收报涨停.
沪深300指数4月合约尾盘报2,572.0点,涨2.24%,成交量为361,030手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。