沪综指连续第四日收高

路透北京4月13日电---中国股市沪综指周五收至三周新高,并为连续第四个交易日上涨.当日公布的一季度GDP数据逊於市场预期,但大盘运行相对平稳.分析师表示,短期估值仍将跟随政策面动向,并以维持在2,300上方的震荡波动为主.

沪综指.SSEC收报2,359.161点,涨8.297点,或0.35%.本周累计上涨2.281%.今日上海A股成交额为921亿元人民币,上交易日为871亿元.

山西证券分析师杜亮称,周四大涨後今日并未遭遇较大的抛售压力,显示市场投资心态较为平稳,风险偏好水平由较低位置向平均位置恢复.

"从经济数据看,经济增速回落较快,波动性增强;从政策预期角度看,预调微调的节奏可能加快.我们判断二季度下调存款准备金的时间窗口可能提前."他表示.

国家统计局周五公布,2012年第一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,低於路透调查中值8.3%,并创下近三年来最低同比增幅.

沪深300指数4月合约尾盘报2,583.2点,涨0.64%,成交量为303,242手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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