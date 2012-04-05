沪综指大幅收扬1.7%

沪综指.SSEC收报2,302.241点,涨39.453点,或1.74%,创自2月8日收涨2.43%以来最大单日涨幅.今日上海A股成交额为744亿元人民币,上交易日为558.27亿元.

山西证券分析师杜亮称,国内政策消息面多空掺杂,包括新增QFII额度度、央行在一季度货币政策委员会上重提"引导货币信贷平稳适度增长"的口径、官方和汇丰PMI出现分歧、温总理提出要改革银行业垄断格局等,消息面对市场整体影响略偏负面.

"短期反弹有望延续,但持续性相对较弱,2,350点成为反弹的强阻力位.後市仍有调整空间."他并称,温总理提出加快银行业垄断改革的说法引发银行板块低开,成为今天两市走势最弱的板块.