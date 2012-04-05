沪综指大幅收扬1.7%

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京4月5日电---中国股市沪综指周四大幅收高逾1.7%,清明假日後首天创出近两个月来最大单日涨幅.QFII投资额度增加500亿美元等利好促蓝筹股上涨.但分析人士认为,反弹动能集中释放後,短线上涨延续性不会太强,进一步走高空间有限.
沪综指.SSEC收报2,302.241点,涨39.453点,或1.74%,创自2月8日收涨2.43%以来最大单日涨幅.今日上海A股成交额为744亿元人民币,上交易日为558.27亿元.
山西证券分析师杜亮称,国内政策消息面多空掺杂,包括新增QFII额度度、央行在一季度货币政策委员会上重提"引导货币信贷平稳适度增长"的口径、官方和汇丰PMI出现分歧、温总理提出要改革银行业垄断格局等,消息面对市场整体影响略偏负面.
"短期反弹有望延续,但持续性相对较弱,2,350点成为反弹的强阻力位.後市仍有调整空间."他并称,温总理提出加快银行业垄断改革的说法引发银行板块低开,成为今天两市走势最弱的板块.
上证180金融指数.SSE180FI收涨1.26%.
中国官方媒体周二报导国家总理温家宝讲话称,国有银行获利"太容易",若现金短绌的民间企业要能适时取得资金,就要打破国有银行的垄断地位.
证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元并增加人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度500亿元人民币.
中国股市本周一至周三(4月2-4日)休市,因清明节假期.
沪深300指数4月合约尾盘报2,511.6点,涨2.21%,成交量为352,767手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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