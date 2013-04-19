沪综指收升逾2% 创一个月最大涨幅

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月7日
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22时，1港元=0.88777人民币)
路透上海4月19日 - 中国股市沪综指周五放量收升逾2%，创下一个月来最大单日升幅。分析师指出，A股近日表现疲弱，不过有关A股有可能纳入国际指数的消息，提高了市场对未来QFII(合格境外机构投资者)可能扩容的预期，刺激金融股等板块率先反弹。
沪综指.SSEC收报2,244.643点，大涨47.041点或2.14%；此前最大单日涨幅为3月20日的2.66%。本周该指数累计上涨1.7%，终结此前连续三周跌势。上海A股今日成交额为951亿元人民币，较上日617亿元放大逾五成。
“按照明晟指数权重的初略估计，A股纳入国际指数将刺激国际资本对国内资本市场的投资，金额可能达到1,700亿美元，超过10,000亿人民币。”国都证券策略主管肖世俊认为。
他指出，当然这些资金能否顺利进入国内还有赖QFII的扩容，但市场在经过前期持续下跌后，至少目前市场预期有些转向乐观。
上海证券报周五报导称，为引导海外资金将A股作为新的价值投资选项，中国有关部门正在研究推动将其纳入国际知名指数权重的工作；若该设想实现，将是中国A股首次被纳入公认的国际基准股票指数，对市场带来重大影响。
沪深300指数.CSI300收涨2.80%，报2,533.827点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,533点，涨3.03%，成交853,144手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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