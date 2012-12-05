北京时间11:01,沪综指.SSEC报2,029.228点,涨54.085点或2.74%;盘中最高升至2,036.581点.

新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.(完)