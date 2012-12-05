沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元 终结四连升
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
路透上海12月5日电---中国股市沪综指周三早盘一度升逾3%,盘中金融和基建板块的强势行情进一步扩散,带动大盘加速反弹.
北京时间11:01,沪综指.SSEC报2,029.228点,涨54.085点或2.74%;盘中最高升至2,036.581点.
新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。