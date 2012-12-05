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中国财经 | 2012年 12月 5日 星期三 11:12 BJT

沪综指早盘升逾3%

路透上海12月5日电---中国股市沪综指周三早盘一度升逾3%,盘中金融和基建板块的强势行情进一步扩散,带动大盘加速反弹.

北京时间11:01,沪综指.SSEC报2,029.228点,涨54.085点或2.74%;盘中最高升至2,036.581点.

新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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