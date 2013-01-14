沪综指收涨3.1%至近七个月新高

路透北京1月14日 - 中国股市沪综指周一放量收涨3%至近七个月新高,券商等金融股领涨.分析师指出,证监会主席表态称QFII规模可扩大及近日市场流动性相对宽裕是今日个股全线全普涨的主要原因,预计有效突破2,300点之后,大盘或可继续上行.

沪综指.SSEC收报2,311.740点,涨68.743点或3.06%,此前高位为今年6月18日的2,316.052点;上海A股今日成交额为1,231亿元人民币,创自去年5月2日的1,236亿元来新高,上周五成交为1,011亿元.

"2,300点突破后市场或将继续高歌猛进,阻力点位上看2,500点.目前市场强劲且资金面宽松,且有了一定的财富效应后A股亦有资金回流."华西证券研究所研究主管曹雪峰指出.

受证监会主席表态提振,今日券商等金融板块表现强劲,上证180金融指数.SSE180FI收涨4.96%,其中国金证券(600109.SS)涨停,报18.25元.

中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平.

沪深300指数.CSI300收扬3.81%,报2,577.725点.沪深300指数1月合约尾盘报2,585.2点,涨3.68%,成交量为732,027手.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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