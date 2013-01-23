沪综指因银行股护盘微收涨

中材股份今年水泥工程合同目标同比降 拓节能业务长远拉动增长
路透香港4月5日 - 全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商--中国中材股份周三表示，公司今年的水泥工程的新签合同目标为250亿元人民币左右，同比下降逾16%；公司并已开始发展与水泥相关的多元化业务，例如节能环保，未来可能成为拉动公司合同增长的方向。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指周三收市小涨.分析师指出,股指今日大部分时间延续昨日开始的回调,虽然尾市有部分银行股强拉,令股指由跌转升,但大盘上攻动力仍显不足,全日基本维持缩量调整格局.
沪综指.SSEC收报2,320.911点,涨5.772点或0.25%;上海A股今日成交额963亿元人民币,较上日1,225亿元缩减逾两成.
"最近明显感觉大盘上涨有些吃力,热点板块也不持续,多方底气略显不足,"华泰证券分析师周林指出,银行股虽然走势仍强,但其他板块先后回调,这可能与场内存量资金不足相关,只能拆东墙补西墙.
他认为,沪综指2,340-2,365点附近有较强的阻力,短期内大盘若无明显的增量资金相助,可能还需在目前位置再盘整一下.
前期领涨的银行股表现仍强劲,民生银行(600016.SS)更是创出数年来新高,收报9.20元,升3.6%.
沪深300指数.CSI300收涨0.41%,报2,607.456点.沪深300指数2月合约尾盘报2,614.4点,涨0.85%,成交量为680,616手.(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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