沪综指收涨 汽车股因利好整体上扬

路透北京5月28日电---中国股市沪综指周一放量收涨1.2%,发改委加速核准重大项目以及新一轮刺激汽车消费政策拟出台的利好消息激励基建、汽车类股整体上扬,带动沪指重返半年线上方.但分析人士认为,後市运行仍将取决於5月数据及政策放松情况,短线大盘仍将以整理格局为主.

沪综指.SSEC收报2,361.367点,涨27.814点或1.19%;上周五该股指因经济基本面忧虑加剧,曾跌至一个半月新低.今日上海A股成交额放大至864亿元人民币,上交易日为679亿元.

"後市格局还是要看整个5月份的数据,及管理层政策进一步放松的情况."湘财证券策略分析师徐广福预计,本周应该是整理格局为主,将在2,350点上下震荡.

今日基建股表现强劲,其中精工钢构(600496.SS)涨停,收报8.46元人民币;中铁二局(600528.SS)亦连续第二个交易日涨停,报8.07元.

为实现稳增长目标,中国正加快重大项目审批速度.国家发改委近日核准了首钢迁钢、广东湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设项目,总投资超过千亿元人民币.此前铁道部鼓励引入民间投资的消息亦令铁路基建持续大涨.

消息人士周一对路透表示,中国政府拟出台刺激汽车产业发展的政策,包括以旧换新和汽车下乡等.相关政策已获通过,预计很快出台.

该消息激励沪深两市汽车股午盘整体上扬,其中一汽夏利(000927.SZ)收报涨停至8元.

沪深300指数6月合约尾盘报2,599.8点,涨1.4%,成交量为306,909手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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