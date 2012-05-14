沪综指由升转跌 市场对经济担忧冲抵调降存准利好

中国上周银行理财产品环比减673款 封闭式预期收益产品收益率续降
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
* 沪综指开盘上涨0.6%
* 然盘中由升转跌
* 市场对经济担忧冲抵调降存准利好
路透北京5月14日电---中国宣布年内第二次调降存准率,但对国内股市提振有限.沪综指周一高开之後震荡走低,盘中由升转跌.分析人士指出,疲弱的经济数据和欧美局势不明朗,加剧投资者对未来国内经济前景的担忧,由此抵消了调降存准对市场的影响.
北京时间11:00,沪综指.SSEC报2,391.665点,下跌0.14%;该指数开盘上涨0.55%;上周则累计下跌2.3%,创六周来最大单周跌幅.
华西证券研究所研究主管曹雪峰认为,虽然下调存准释放4,200亿人民币流动性,但是考虑上周公布的经济数据过於疲弱,而欧洲局势仍不明朗,所以投资者会担心未来国内经济放缓的幅度可能超过市场预期,部分对冲今日利好因素.
他并强调,大盘仍处调整过程,对利好敏感度有限,短线尚待考察2,300-2,350点区间的支撑力度.
中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.
此前公布的4月份各项中国经济数据均显疲弱并超出市场预期,令中国未来经济前景蒙阴.
美国银行股周五重挫,因摩根大通称对冲策略失败导致公司录得交易巨亏,但道指和标普500指数小幅收跌,受益於科技股上扬.摩根大通收挫9.3%,至36.96美元,成交量创纪录.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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