沪综指小幅收升 终结八连跌

紫光集团获国开行1,000亿元融资 国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透上海6月14日 - 中国股市沪综指周五收市小涨，终结之前连续八日跌势。分析师指出，在连续下跌后，大盘出现技术性反弹已在意料之中，不过因资金面紧张并未缓解，大盘股反弹动力不足，只有部分中小盘股表现活跃，股指反弹幅度有限，成交萎缩。预计短期内大盘可能重归弱势震荡。
沪综指.SSEC收报2,162.041点，涨13.686点或0.64%；昨日该指数下跌2.83%并创半年收盘新低。本周因端午假期仅两个交易日，股指累计下跌2.21%。上海A股今日成交额为686亿元人民币，上日为794亿元。
“前期大盘连续下跌，跌幅都有10%了，出现反弹很正常。”长江证券分析师宋中庆指出。
不过他认为，短期内这种技术性反弹较难有持续性，大盘还会重归弱势震荡。在国内经济减速前行，制造业产能过剩现象明显的格局下，周期股业绩难以回升。大盘蓝筹股大多处于周期行业，而且股市资金面偏紧，因此蓝筹股近期仍难有作为，题材炒作可能还会继续。
中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。
沪深300指数.CSI300收升0.70%，报2,416.771点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,399点，涨0.54%，成交432,325手。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。
其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。