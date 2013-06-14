沪综指小幅收升 终结八连跌

路透上海6月14日 - 中国股市沪综指周五收市小涨，终结之前连续八日跌势。分析师指出，在连续下跌后，大盘出现技术性反弹已在意料之中，不过因资金面紧张并未缓解，大盘股反弹动力不足，只有部分中小盘股表现活跃，股指反弹幅度有限，成交萎缩。预计短期内大盘可能重归弱势震荡。

沪综指.SSEC收报2,162.041点，涨13.686点或0.64%；昨日该指数下跌2.83%并创半年收盘新低。本周因端午假期仅两个交易日，股指累计下跌2.21%。上海A股今日成交额为686亿元人民币，上日为794亿元。

“前期大盘连续下跌，跌幅都有10%了，出现反弹很正常。”长江证券分析师宋中庆指出。

不过他认为，短期内这种技术性反弹较难有持续性，大盘还会重归弱势震荡。在国内经济减速前行，制造业产能过剩现象明显的格局下，周期股业绩难以回升。大盘蓝筹股大多处于周期行业，而且股市资金面偏紧，因此蓝筹股近期仍难有作为，题材炒作可能还会继续。

中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。

沪深300指数.CSI300收升0.70%，报2,416.771点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,399点，涨0.54%，成交432,325手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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