沪综指反弹收升 电子及ST类股领涨

路透北京8月23日电---中国股市沪综指周四反弹收升,受低迷PMI数据拖累股指一度再次下穿2,100点,但在电子和ST板块活跃走势带动下大盘翻红上扬.

分析师表示,短期市场向下杀跌的动能不是很强,股指料继续维持横向震荡格局,惟仍需留意个股补跌风险.

沪综指.SSEC收报2,113.07点,小涨5.36点或0.25%;盘中最低曾触及2,097.08点,今日沪市A股成交金额502亿元人民币,上日为514亿元.

日信证券首席策略分析师徐海洋指出,PMI比预期差一些,尤其出口订单萎缩意味着中国经济修复时间可能还比较长.未来一两个月中国有可能出现经济低位徘徊、通胀温和上涨,"这才是比较要命的地方".

稍早出炉的中国宏观先行指标--8月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低47.8,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.

"短期大盘跌不下去,因为权重股和周期类股票的位置相对比较低.倘若没有大幅恶化的事情发生,短期股指向下杀的动能也不会很强."徐海洋称,但需注意前期部分强势股可能有补跌风险.

周四电子板块整体表现突出,安彩高科(600207.SS)收报涨停至3.58元人民币;ST板块则连续第三个交易日持续上涨,多家个股收报涨停.

上证地产指数.SSEP则连续五个交易日下跌,收盘下滑0.19%报2,916.7点,为3月末以来最低.

沪深300指数9月合约尾盘报2,320点,上涨0.59%,成交量为430,190手.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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