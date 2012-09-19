沪综指小幅反弹收高 电子及科技类股领涨

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8752元附近
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透北京9月19日电---中国股市沪综指.SSEC周三小幅反弹收高,因大盘逐渐接近前低位置後获得一定支撑,且电子及科技类股受利好消息提振领涨.不过,在经济尚难明显改观且货币放松空间不大的情况下,市场观望情绪依然浓厚.
分析人士指出,9月7日留下2,036-2,062点的盘中跳空缺口附近有一定技术支撑,不过目前的经济状况令货币政策面临两难境地,预计国庆假期前大盘将维持弱势平衡格局.
沪综指收盘报2,067.831点,涨8.288点或0.4%.今日沪市A股成交金额为434.6亿元人民币,略少於上日的435.3亿元.
"市场短期上行无望,缺乏做多动机.明显改观还需经济出现拐点,或十八大有政改动作令市场出现较好预期."新时代证券研发中心副总秦茂军预计,目前向下空间亦有限,因缺乏获利盘,国庆长假之前大盘将保持弱平衡的维稳走势.
今日电子及科技股活跃,领涨大盘,其中精伦电子(600355.SS)涨停.
科技部昨日发布导航与位置服务科技、云科技发展、国家宽带网络科技发展等三个"十二五"专项规划,意味着国家对於电子信息产业相关政策的进一步落实.
沪深300指数.CSI300收高0.49%,报2,246.236点.沪深300指数9月合约尾盘报2,251.4点,涨0.56%,成交量为104,781手.沪深300指数10月合约尾盘报2,269.6点,涨0.67%,成交量为352,772 手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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