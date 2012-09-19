沪综指小幅反弹收高 电子及科技类股领涨

分析人士指出,9月7日留下2,036-2,062点的盘中跳空缺口附近有一定技术支撑,不过目前的经济状况令货币政策面临两难境地,预计国庆假期前大盘将维持弱势平衡格局.

沪综指收盘报2,067.831点,涨8.288点或0.4%.今日沪市A股成交金额为434.6亿元人民币,略少於上日的435.3亿元.

"市场短期上行无望,缺乏做多动机.明显改观还需经济出现拐点,或十八大有政改动作令市场出现较好预期."新时代证券研发中心副总秦茂军预计,目前向下空间亦有限,因缺乏获利盘,国庆长假之前大盘将保持弱平衡的维稳走势.