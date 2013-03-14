沪综指缩量收升结束五连阴

路透北京3月14日 - 中国股市沪综指周四缩量小幅收升，结束五连阴。分析师指出，虽然金融等大盘股调整基本完毕，但中小盘及题材股则仍在继续释放风险。同时，由于当前缺乏向上动力，预计股指短线将弱势震荡，2,250点仍有一定支撑。

沪综指.SSEC收报2,270.277点，升6.309点或0.28%，昨日该股指收跌至两个月低位。上海A股今日成交额为690亿元人民币，上日为774亿元。

新时代证券研发中心副总秦茂军称，“短期市场风险已经释放得差不多了，但整体缺乏向上驱动力”。

他解释道，目前估值修复已基本完成，但经济数据低于预期则令上市公司盈利预期较弱，加上管理层警惕通胀和房价压力，流动性有所收缩均导致整个市场受到一定抑制。

今日金融板块企稳护盘，上证180金融指数.SSE180FI收涨0.42%，但酿酒、有色等板块则跌幅居前，其中金种子酒(600199.SS)收挫8.15%，报20.74元。

中国央行行长周小川在全国人大期间的央行新闻发布会上称，要高度关注通货膨胀，高度重视以便能够在物价基本稳定的时候保持经济平稳较快发展，这是一条捷径。央行并打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

沪深300指数.CSI300收高0.27%，报2,534.273点。沪深300指数4月合约尾盘报2,532.8点，微跌0.04%，成交量为583,808手。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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