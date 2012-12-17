沪综指收升至逾四个月高位

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月17日 - 中国股市沪综指周一收升并并刷新逾四个月最高收位,成交额亦维持千亿元之上.分析师指出,周末中央经济工作会议对大盘影响较为中性,股指经历上周五大涨后出现高位震荡,但从新增资金入场情况看,反弹行情仍处发展过程中,有效突破2,150点后或可上看2,300点.
沪综指.SSEC收报2,160.342点,涨9.717点或0.45%,此前高点为8月10日的2,168.814点.上周该股指累计上涨4.3%,创近14个月最大单周涨幅.上海A股今日成交为1,103亿元人民币,上周五为1,174亿元的近七个半月高位.
"总体看,这次反弹没有结束,但年底仍有资金及解禁减持的压力.不过,目前成交较理想,新增资金入场亦还行,因而经过震荡到元旦后还是延续上行的概率偏大."银河证券首席策略分析师秦晓斌并预计,若沪指2,150点能顺利突破,那么可上看2,300点.
他并指出,短期周期类大盘蓝筹是主要方向.今日煤炭有色等资源类涨幅居前,因前几天涨势较落后,因而迎来板块轮动.雄震矿业(600711.SS)涨停,收报10.95元.
周日闭幕的中国2012年中央经济工作会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.
沪深300指数.CSI300收盘涨0.46%,报2,366.700点.沪深300指数12月合约尾盘报2,371.2点,涨0.42%,成交量为423,769手.(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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