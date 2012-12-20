沪综指收升0.3%至逾四个月新高

沪综指.SSEC收报2,168.239点,涨6.114点或0.28%,此前高点为今年8月10日的2,168.814点.上海A股今日成交为亿800元人民币,上日为757亿元.

东北证券分析师沈正阳称,市场陷入窄幅震荡主要是由于新的强势板块还未明显涌现,同时,前期大盘涨幅较大,短期需要做一些技术上的缩量整理.

他并预计,年底股指上涨空间已不大,约在上下50点波动,"下跌空间不大,因对明年有所期待,基本面不是特别坏.往上空间也不大,主要是年前资金会有点小紧,且一下涨多了需要一些整理".