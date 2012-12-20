沪综指收升0.3%至逾四个月新高

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京12月20日 - 中国股市沪综指周四收升至逾四个月新高,盘中走势震荡,因当前超买行情下市场有震荡巩固需求.不过,受光伏发展新政激励,今日新能源板块涨幅居前.
沪综指.SSEC收报2,168.239点,涨6.114点或0.28%,此前高点为今年8月10日的2,168.814点.上海A股今日成交为亿800元人民币,上日为757亿元.
东北证券分析师沈正阳称,市场陷入窄幅震荡主要是由于新的强势板块还未明显涌现,同时,前期大盘涨幅较大,短期需要做一些技术上的缩量整理.
他并预计,年底股指上涨空间已不大,约在上下50点波动,"下跌空间不大,因对明年有所期待,基本面不是特别坏.往上空间也不大,主要是年前资金会有点小紧,且一下涨多了需要一些整理".
受政府有关促光伏产业健康发展措施激励,今日两市新能源板块涨幅居前,其中联创节能(300343.SZ)大涨9.99%,报47.67元.
中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议,研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施,包括鼓励企业兼并重组,完善相关扶持政策等.
沪深300指数.CSI300收盘涨0.58%,报2,384.816点.沪深300指数1月合约尾盘报2,408.4点,涨0.78%,成交量为689,589手.(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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