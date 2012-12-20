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中国财经 | 2012年 12月 20日 星期四 15:23 BJT

沪综指收升0.3%至逾四个月新高

路透北京12月20日 - 中国股市沪综指周四收升至逾四个月新高,盘中走势震荡,因当前超买行情下市场有震荡巩固需求.不过,受光伏发展新政激励,今日新能源板块涨幅居前.

沪综指.SSEC收报2,168.239点,涨6.114点或0.28%,此前高点为今年8月10日的2,168.814点.上海A股今日成交为亿800元人民币,上日为757亿元.

东北证券分析师沈正阳称,市场陷入窄幅震荡主要是由于新的强势板块还未明显涌现,同时,前期大盘涨幅较大,短期需要做一些技术上的缩量整理.

他并预计,年底股指上涨空间已不大,约在上下50点波动,"下跌空间不大,因对明年有所期待,基本面不是特别坏.往上空间也不大,主要是年前资金会有点小紧,且一下涨多了需要一些整理".

受政府有关促光伏产业健康发展措施激励,今日两市新能源板块涨幅居前,其中联创节能(300343.SZ)大涨9.99%,报47.67元.

中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议,研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施,包括鼓励企业兼并重组,完善相关扶持政策等.

沪深300指数.CSI300收盘涨0.58%,报2,384.816点.沪深300指数1月合约尾盘报2,408.4点,涨0.78%,成交量为689,589手.(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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