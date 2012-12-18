沪综指微收升 再创逾四月新高

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月18日 - 中国股市沪综指周二微幅收升再创逾四个月新高.银行、券商、水泥等板块冲高后遭遇抛压,地产板块领跌.盘间指数震荡开始加剧,显示大盘在大幅上涨后上档压力陡增,多空有所分歧.市场人士认为,大盘短期调整概率增大,但其后仍有一定上行空间.
沪综指.SSEC收报2,162.464点,涨2.122点或0.1%.此前高点为8月10日的2,168.814点.上海A股今日成交为988亿元人民币,上日为1,103亿元.
"中央经济工作会议之后,短期在政策方面、经济数据方面都不会出现明显利空,有利于反弹行情的延续.我们判断短期调整后,仍存在50-100点的上行空间."山西证券策略分析师杜亮表示.
他表示,短期市场行情运行夹杂着经济数据转暖、利多政策信号扩散、市场超跌反弹等诸多方面的因素.银行、房地产、券商等强势板块回调后仍可介入,能源、有色、机械等板块也可适当关注.
申银万国最新研究报告认为,目前行情来看,短线大盘有震荡整固要求,料以冲高回落,震荡拉锯为主.介入资金还有运作周转空间,但因技术超跌因素消失,经济工作会议题材兑现,年末资金相对紧张,将导致大盘在2,100点附近震荡整理,再上台阶需要新的利好推动,短线是消化等待期.
周二地产股整体跌幅居前,保利地产(600048.SS)收跌3.57%报12.14元.
周日闭幕的中国2012年中央经济工作会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.
沪深300指数.CSI300收盘涨0.06%,报2,368.120点.沪深300指数12月合约尾盘报2,368.2点,跌0.01%,成交量为353,152手.(完
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。