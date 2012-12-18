沪综指微收升 再创逾四月新高

路透北京12月18日 - 中国股市沪综指周二微幅收升再创逾四个月新高.银行、券商、水泥等板块冲高后遭遇抛压,地产板块领跌.盘间指数震荡开始加剧,显示大盘在大幅上涨后上档压力陡增,多空有所分歧.市场人士认为,大盘短期调整概率增大,但其后仍有一定上行空间.

沪综指.SSEC收报2,162.464点,涨2.122点或0.1%.此前高点为8月10日的2,168.814点.上海A股今日成交为988亿元人民币,上日为1,103亿元.

"中央经济工作会议之后,短期在政策方面、经济数据方面都不会出现明显利空,有利于反弹行情的延续.我们判断短期调整后,仍存在50-100点的上行空间."山西证券策略分析师杜亮表示.

他表示,短期市场行情运行夹杂着经济数据转暖、利多政策信号扩散、市场超跌反弹等诸多方面的因素.银行、房地产、券商等强势板块回调后仍可介入,能源、有色、机械等板块也可适当关注.

申银万国最新研究报告认为,目前行情来看,短线大盘有震荡整固要求,料以冲高回落,震荡拉锯为主.介入资金还有运作周转空间,但因技术超跌因素消失,经济工作会议题材兑现,年末资金相对紧张,将导致大盘在2,100点附近震荡整理,再上台阶需要新的利好推动,短线是消化等待期.

周二地产股整体跌幅居前,保利地产(600048.SS)收跌3.57%报12.14元.

周日闭幕的中国2012年中央经济工作会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.

沪深300指数.CSI300收盘涨0.06%,报2,368.120点.沪深300指数12月合约尾盘报2,368.2点,跌0.01%,成交量为353,152手.(完

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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