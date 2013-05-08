路透上海5月8日 - 中国股市沪综指周三收盘小涨，为连续第四日上升。分析师指出，尽管海外股市近期持续表现强劲，以及今日公布的中国贸易数据不错，但因经济基本面仍不明朗，A股整体交投处低位，大盘股巍然不动，只是中小盘股表现热络，难以令场外资金改变观望态度，股指难脱盘势。

沪综指.SSEC收报2,246.300点，涨10.725点或0.48%。上海A股今日成交额为812亿元人民币，昨日为788亿元。

“个股行情还可以，主要是中小盘股。但是整个大盘跌的时间长了，大家喜欢再等等看看。”长江证券分析师宋中庆指出，股指若欲重振雄风，需要成交量及大盘股的配合。但目前市场主导力量是场内存量资金，所以大盘股短期尚缺乏大幅上涨的动能。

深市创业板综指.CHINEXTC收升2.168%，跑赢深圳综指.SZSC当日1.055%的升幅。

国际投行瑞银集团对中国A股二季度表现持乐观态度。瑞银证券中国研究部副主管、首席证券策略分析师陈李周三认为，第二季A股将探底回升，且回升目前已经开始，回升动力主要来自国内经济反弹及流动性仍相当充裕。

中国周三公布的4月外贸数据好于预期，中国将于周四公布居民消费价格指数(CPI) 和工业品价格指数(PPI)。之后下周一还将公布4月其他经济数据。

沪深300指数.CSI300收高0.51%，报2,542.798点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,541.8点，涨1.05%，成交681,429手。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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