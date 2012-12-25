沪综指收升2.5%至近半年新高

路透上海12月25日 - 中国股市沪综指周二收盘大涨2.5%,创近半年新高.分析师指出,在经历最近一段时间的调整后,多头积蓄了不少能量,今日选择继续上攻,在金融地产股领涨的示范效应下,股指大涨,并一度突破年线2,218点的压制,成交明显放大.

沪综指.SSEC收报2,213.611点,大涨54.558点或2.53%,日高为2,220.263点,此前的收盘高点为7月6日创下的2,223.579点.上海A股今日成交为1,146亿元人民币,较上日的678亿元增加近七成.

"市场在彷徨了六个交易日后,选择向上,说明人气还是相当强的."华泰证券分析师周林指出,今日盘中发出两个强的信号,一是盘中突破了年线,二是今年的年K线翻红.

自去年7月20日以来,大盘一直在年线(250天线)以下运行.从技术面看,若大盘有效突破年线,则意味着将进入一波至少中级别的上涨行情.

上证金融地产指数.SSEFN收升3.53%,成为今天上涨的主力.上实发展(600748.SS),中航地产(000043.SZ) 等多只地产股收于涨停.

沪深300指数.CSI300收盘涨2.82%,报2,448.395点.沪深300指数1月合约尾盘报2,459点,涨2.66%,成交量为851,664手.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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