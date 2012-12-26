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中国财经 | 2012年 12月 26日 星期三 15:25 BJT

沪综指收盘略涨 续创近半年新高

路透上海12月26日 - 中国股市沪综指周三收盘略涨,续创近半年收市新高.分析师指出,昨日大盘一度突破年线2,218点,但该位置阻力较大,大盘很难一蹴而就,而且昨日大涨带来的获利浮筹亦需消化,因此大盘今日基本高位窄幅盘整,尾市股指悄然跃上年线位置,强势特征尽显.

沪综指.SSEC收报2,219.132点,涨5.521点或0.25%,此前的收盘高点为7月6日创下的2,223.579点.上海A股今日成交为968亿元人民币,较上日的1,146亿元有所减少.

"昨日大阳线稍显出乎意料,今日有短线获利回吐,大盘还需要盘整几天."浙商证券策略分析师王伟俊指出,未来还可值得看好,因为银行股估值修复进程将继续,看好银行股的投资者会越来越多.

他指出,昨日领涨的金融股今日有所回调,但房地产股继续坚挺,中小市值股适时补涨,维持大盘强势特征.

上证银行股指数.SSEBKI收跌0.39%,但上证地产类指数.SSEP收升2.21%.

沪深300指数.CSI300收盘涨0.38%,报2,457.619点.沪深300指数1月合约尾盘报2,463.8点,跌0.1%,成交量为403,473手.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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