沪综指收盘略涨 续创近半年新高

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月17日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。
路透上海12月26日 - 中国股市沪综指周三收盘略涨,续创近半年收市新高.分析师指出,昨日大盘一度突破年线2,218点,但该位置阻力较大,大盘很难一蹴而就,而且昨日大涨带来的获利浮筹亦需消化,因此大盘今日基本高位窄幅盘整,尾市股指悄然跃上年线位置,强势特征尽显.
沪综指.SSEC收报2,219.132点,涨5.521点或0.25%,此前的收盘高点为7月6日创下的2,223.579点.上海A股今日成交为968亿元人民币,较上日的1,146亿元有所减少.
"昨日大阳线稍显出乎意料,今日有短线获利回吐,大盘还需要盘整几天."浙商证券策略分析师王伟俊指出,未来还可值得看好,因为银行股估值修复进程将继续,看好银行股的投资者会越来越多.
他指出,昨日领涨的金融股今日有所回调,但房地产股继续坚挺,中小市值股适时补涨,维持大盘强势特征.
上证银行股指数.SSEBKI收跌0.39%,但上证地产类指数.SSEP收升2.21%.
沪深300指数.CSI300收盘涨0.38%,报2,457.619点.沪深300指数1月合约尾盘报2,463.8点,跌0.1%,成交量为403,473手.(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。
路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周五收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。