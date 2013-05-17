沪综指收升1.4% 再创一个半月新高

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海5月17日 - 中国股市沪综指周五收升1.4%，再创逾一个半月收盘新高，地产股继续领涨。分析师指出，前期创业板强劲而大盘较弱的局面，正酝酿风格转换，大盘股有望走出一波企稳回升的行情，因基本面持续低于预期之后，市场对未来已逐步趋向乐观。
沪综指.SSEC收报2,282.870点，涨31.064点或1.38%，此前收盘高位为3月27日的2,301.26点。该指数本周累计上涨1.60%，为连续第三周上涨。上海A股今日成交额为1,109亿元人民币，上日为1,020亿元。
“大盘应该已经开始风格转换了,二季度看到2,400点的问题不大。”长城证券策略组带头人分析师朱俊春认为。
他并指出，创业板在风格转换后部分股票可能会承压，但也不必过分悲观，因其资金需求规模相对较小，且在基本面向好的情况下，成长性仍有待进一步挖掘。
上证地产类指数.SSEP今日收盘大涨2.46%。深圳创业板综合指数.CHINEXTC则上涨1.652%。
沪深300指数.CSI300收涨1.54%，报2,592.048点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,572点，涨2.14%，成交745,651手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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