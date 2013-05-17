沪综指收升1.4% 再创一个半月新高

路透上海5月17日 - 中国股市沪综指周五收升1.4%，再创逾一个半月收盘新高，地产股继续领涨。分析师指出，前期创业板强劲而大盘较弱的局面，正酝酿风格转换，大盘股有望走出一波企稳回升的行情，因基本面持续低于预期之后，市场对未来已逐步趋向乐观。

沪综指.SSEC收报2,282.870点，涨31.064点或1.38%，此前收盘高位为3月27日的2,301.26点。该指数本周累计上涨1.60%，为连续第三周上涨。上海A股今日成交额为1,109亿元人民币，上日为1,020亿元。

他并指出，创业板在风格转换后部分股票可能会承压，但也不必过分悲观，因其资金需求规模相对较小，且在基本面向好的情况下，成长性仍有待进一步挖掘。