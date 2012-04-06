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中国财经 | 2012年 4月 6日 星期五 15:21 BJT

沪综指震荡小幅收升 市场心态谨慎

路透北京4月6日电---中国股市沪综指周五小幅收升,在上日创下近两个月最大单日涨幅後,大盘呈现盘间震荡整理格局.加之下周一将公布3月通胀数据,市场持谨慎心态.分析人士预计,因资金面近期有望进一步放松,短线股市仍有震荡盘升可能.

沪综指.SSEC收报2,306.553点,涨4.312点,或0.19%,今日上海A股成交额为687亿元人民币,上交易日为744亿元.

湘财证券策略分析师徐广福认为,目前市场心态谨慎,单日大涨之後追涨意愿不太强,今日股市以技术调整为主.

他并表示,3月CPI可能略微反弹,或对政策放松预期造成一定干扰,但年内通胀下降是确定性事件.由於市场预期资金面可能会进一步放松,近期或下调存款准备金率,预计下周股市可能呈现先抑後扬格局,短线继续震荡盘升的概率仍较大.

国家统计局将於下周一公布3月通胀数据.路透综合20家机构预测中值结果显示,中国3月CPI同比涨幅料轻微反弹至3.3%.但其中8家机构估值显示,当月物价环比涨幅持平.

沪深300指数4月合约尾盘报2,518.4点,涨0.21%,成交量为275,574手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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