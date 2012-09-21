沪综指微幅收升 大盘反弹乏力

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京9月21日电---中国股市沪综指.SSEC周五微幅收升.市场信心持续低迷令大盘反弹乏力,季末效应冲击资金面趋紧亦是股指难以走高的重要原因,料後市仍将反复探底并下试2,000点整数大关.
沪综指收报2,026.690点,涨1.853点或0.09%.昨日该股指创下近44个月收盘新低,本周该股指累计大跌4.58%,创11个月来最大单周跌幅.今日沪市A股成交金额为476亿元人民币,上日为538亿元.
华西证券分析师曹雪峰指出,总体来讲市场信心不足,"目前市场存在震荡向下并跌破2,000点的可能性,但破掉後则有可能激发市场人气."他称.
今日黄金、有色、电力、煤炭等资源股较为活跃,涨幅居前,安源煤业(600397.SS)则涨停.但军工概念及船舶板块则弱势领跌,北方导航(600435.SS)跌停收报8.94元.
沪深300指数.CSI300收高0.14%,报2,199.063点.沪深300指数10月合约尾盘报2,215.0点,跌0.05%,成交量为539,669手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。