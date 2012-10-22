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中国财经 | 2012年 10月 22日 星期一 15:15 BJT

沪综指收盘小涨 多空继续僵持

路透上海10月22日电---中国股市沪综指周一收市微涨.分析师指出,在维稳预期下,大盘短期下跌动力不足,但场内缺乏增量资金,观望气氛浓厚亦令大盘冲高乏力,大盘继续保持震荡盘整局面.

沪综指.SSEC收报2,132.758点,涨4.456点,或0.21%,上海A股今日成交亿475元人民币,上日为505亿元.

"在维稳预期下,大盘跌不动,但涨起来也没有更强的说服力,你看成交缩量就是一个证明."华西证券首席策略分析师曹雪峰指出.

沪深300指数.CSI300收涨0.39%,报2,341.592点.沪深300指数11月合约尾盘报2,351.6点,涨0.2%,成交量为406,326手(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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