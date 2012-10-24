沪综指收盘微升 大盘上下两难

路透上海10月24日电---中国股市沪综指周三收盘微升.分析师指出,尽管维稳预期令大盘下档支撑较强,但基本面并无实质性变化,个股行情散乱,投资者对後市信心不足,大盘上攻乏力,今日股指继续窄幅整理.

沪综指.SSEC收报2,115.990点,涨1.543点,或0.07%,上海A股今日成交497亿元人民币,上日为539亿元.

"大盘就是这样,一下子拉根中阳线後就休息几天,"华泰证券分析师周林指出,维稳行情仍在持续,但反弹力度并不如此前想象的那麽强,而且盘中缺乏持续上攻的板块,难以带动人气,使得市场总体信心不足,成交量持续低迷.