沪综指收盘微升 大盘上下两难

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透上海10月24日电---中国股市沪综指周三收盘微升.分析师指出,尽管维稳预期令大盘下档支撑较强,但基本面并无实质性变化,个股行情散乱,投资者对後市信心不足,大盘上攻乏力,今日股指继续窄幅整理.
沪综指.SSEC收报2,115.990点,涨1.543点,或0.07%,上海A股今日成交497亿元人民币,上日为539亿元.
"大盘就是这样,一下子拉根中阳线後就休息几天,"华泰证券分析师周林指出,维稳行情仍在持续,但反弹力度并不如此前想象的那麽强,而且盘中缺乏持续上攻的板块,难以带动人气,使得市场总体信心不足,成交量持续低迷.
沪深300指数.CSI300收跌0.19%,报2,307.779点.沪深300指数11月合约尾盘报2,324.2点,跌0.2%,成交量为441,086手(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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