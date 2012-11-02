沪综指续收高 本周累计上涨2.5%

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月2日电---中国股市沪综指周五连读第四个交易日收升,地产、医药等板块表现突出,市场持续挖掘并追捧业绩稳定个股.分析人士预计,在下周四中共十八大召开之前,股指仍将以震荡盘升为主,但前期高点2,140点附近则有一定阻力.
沪综指.SSEC收报2,117.046点,涨12.618点,或0.6%,昨日该股指创逾三周最大单日涨幅.本周该股指累计上涨2.46%.上海A股今日成交558亿元人民币,上日为624亿元.
湘财证券分析师徐广福称,"今天还是地产板块带动市场上涨,後市压力点位在前期高点2,140点附近.虽然在地产股带动下人气有所活跃,但预计高度不会太高,短线缓慢上行概率较大".
今日地产板块依然表现活跃,沪市地产类指数.SSEP收涨1.84%;其中格力地产(600185.SS)连续第二日涨停,报6.36元.
另外,今日深交所上市的超小盘股浙江世宝(002703.SZ)开盘即较发行价上涨逾五倍,随即因换手率逾五成而被临停.该股全日三度停牌,大幅收涨626.74%,报18.75元.
沪深300指数.CSI300收高0.39%,报2,306.774点.沪深300指数11月合约尾盘报2,309.4点,涨0.13%,成交量为429,153手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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