沪综指收升逾1% 权重股反弹助大盘脱离近46个月低点

中国以规范投行类业务为抓手 全面落实承销保荐责任--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
路透上海11月21日电---中国股市沪综指周三收升逾1%,创下近三周来最大单日涨幅.分析师指出,早盘股指继续顺势下滑,午後曾再度跌破2,000点,创近46个月盘中新低;但多头顽强抵抗,拉高金融地产等部分权重股,再次令大盘轻松重返2,000点.
沪综指.SSEC收报2,030.319点,涨21.396点,或1.07%,但盘中最低至1,995.174点,是2009年2月2日以来的新低.上海A股今日成交396亿元人民币,较上日的逾四年新低纪录333亿元上升.上证金融地产行业指数.SSEFN收升1.71%.
"虽然整体人气不高,但多头并未放弃.不过即使这样拉一下,也没感觉信心有多少恢复,主要问题还是量能不足."华泰证券分析师周林指出.
他表示,目前多数投资者对反弹高度仍没信心,若要改变这种局面,需要大盘持续放量.
沪深300指数.CSI300收盘涨1.39%,报2,194.896点.沪深300指数12月合约尾盘报2,196.8点,涨1.18%,成交量为694,522手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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