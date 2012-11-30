沪综指受地产股提振反弹收升 但短线震荡下探态势未改

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透北京11月30日电---中国股市沪综指周五受地产和水泥股带动收升,结束此前连续四个交易日跌势.分析人士指出,虽然今日出现超跌反弹,但市场整体仍处於震荡盘跌过程,短线1,940点或有支持.
沪综指.SSEC收报1,980.117点,涨16.629点或0.85%,昨日该股指刷新近四年收盘新低,本周该股指累计下跌2.33%.上海A股今日成交376亿元人民币,上日为331亿元.
证券分析师沈正阳表示,今日地产股上涨是由於近期开发商拿地更为积极,部分一线城市房价出现上涨,对地产基本面短期相对较好,但房价能够涨至何种程度,未来调控方向如何仍不明朗.
"市场整体处於低位盘低过程,尽管出现反弹,但短期2,000点附近压力较大,过不去仍有再度下探可能."他称.
今日地产股涨幅居前,其中华远地产(600743.SS)涨停,报3.52元.沪市地产类指数.SSEP收扬3.02%.
沪深300指数.CSI300收盘涨1.13%,报2,139.661点.沪深300指数12月合约尾盘报2,139.4点,涨0.32%,成交量为564,998手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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