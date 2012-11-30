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中国财经 | 2012年 11月 30日 星期五 15:47 BJT

沪综指受地产股提振反弹收升 但短线震荡下探态势未改

路透北京11月30日电---中国股市沪综指周五受地产和水泥股带动收升,结束此前连续四个交易日跌势.分析人士指出,虽然今日出现超跌反弹,但市场整体仍处於震荡盘跌过程,短线1,940点或有支持.

沪综指.SSEC收报1,980.117点,涨16.629点或0.85%,昨日该股指刷新近四年收盘新低,本周该股指累计下跌2.33%.上海A股今日成交376亿元人民币,上日为331亿元.

证券分析师沈正阳表示,今日地产股上涨是由於近期开发商拿地更为积极,部分一线城市房价出现上涨,对地产基本面短期相对较好,但房价能够涨至何种程度,未来调控方向如何仍不明朗.

"市场整体处於低位盘低过程,尽管出现反弹,但短期2,000点附近压力较大,过不去仍有再度下探可能."他称.

今日地产股涨幅居前,其中华远地产(600743.SS)涨停,报3.52元.沪市地产类指数.SSEP收扬3.02%.

沪深300指数.CSI300收盘涨1.13%,报2,139.661点.沪深300指数12月合约尾盘报2,139.4点,涨0.32%,成交量为564,998手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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