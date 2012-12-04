沪综指收升 总体做空动能有所减弱

路透上海12月4日电---中国股市沪综指周二收升.分析师指出,今日大盘继续下滑,再创近47个月盘中新低,不过总体做空动能有所减弱,午後在保险券商及工程基建等相关板块的推动下,股指小幅反弹,但成交仍维持低位.

沪综指.SSEC收报1,975.143点,涨15.376点或0.78%;盘中最低至1,949.457点,此前低位为2009年1月16日的1,928.92点.上海A股今日成交430亿元人民币,上周五为429亿元.

"这可能是市场自发推动的超跌技术性反弹,没什麽利好因素."华泰证券分析师周林指出,"我对(反弹)力度和空间都没有太好的预期,就怕弹一天就歇了."