沪综指收升 总体做空动能有所减弱

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透上海12月4日电---中国股市沪综指周二收升.分析师指出,今日大盘继续下滑,再创近47个月盘中新低,不过总体做空动能有所减弱,午後在保险券商及工程基建等相关板块的推动下,股指小幅反弹,但成交仍维持低位.
沪综指.SSEC收报1,975.143点,涨15.376点或0.78%;盘中最低至1,949.457点,此前低位为2009年1月16日的1,928.92点.上海A股今日成交430亿元人民币,上周五为429亿元.
"这可能是市场自发推动的超跌技术性反弹,没什麽利好因素."华泰证券分析师周林指出,"我对(反弹)力度和空间都没有太好的预期,就怕弹一天就歇了."
新华保险(601336.SS)收报19.72元,涨0.75元,或3.95%.
沪深300指数.CSI300收盘涨1.07%,报2,131.473点.沪深300指数12月合约尾盘报2,133.6点,涨0.42%,成交量为558,986手.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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