沪综指收盘劲扬4.3%

路透北京12月14日 - 中国股市沪综指周五收盘劲扬4.3%至逾四个月最高收位,亦创逾38个月最大单日涨幅,成交金额亦创下近七个半月高位.分析师指出,除了今日发布的汇丰12月中国制造业PMI初值创新高显示中国经济复苏动力增强,市场亦对周末即将召开的经济工作会议寄予良好预期.

沪综指.SSEC收报2,150.625点,涨89.149点或4.32%,此前高点为8月10日的2,168.814点.上海A股今日成交放大至1,174亿元人民币,此前高位为今年5月2日的1,236亿元,昨日为521亿元.本周该股指累计上涨4.3%,创近14个月最大单周涨幅.

"周末有经济工作会议,市场有相对良好的预期,PMI则是更加直接的因素,进一步确认经济恢复的态势."华西证券分析师毛胜并预计,"短期延续反弹的可能性较大,2,150已是关键技术点位,若下周有效突破,那么市场空间将得以拓展."

他并指出,随着经济数据的好转,市场信心正逐渐加强.目前金融板块特别是银行股估值非常低,一旦投资者信心恢复,其估值和流动性优势,以及资金从白酒等高估值高成长股调仓至银行股都将促使其反弹延续.

今日市场成交明显放大,沪深两市A股近全线普涨,银行等低估值蓝筹股受到投资者青睐.上证180金融指数.SSE180FI收涨7.1%,市值最大的工商银行(601398.SS)收报4.1元,涨3.8%.

周五稍早公布的12月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至50.9,创下14个月最高位,表明在内需拉动下,中国制造业活动进一步扩张,经济复苏动力持续增强.

沪深300指数.CSI300收盘涨5.05%,报2,355.865点.沪深300指数12月合约尾盘报2,372.4点,涨5.36%,成交量为809,971手.(完

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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