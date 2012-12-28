沪综指收升1.2%至半年新高

1月人民币实际有效汇率三连升至八个月高点 名义汇率则微跌--BIS
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。
路透上海12月28日 - 中国股市沪综指周五收升1.2%,创下逾半年来收盘新高.分析师指出,大盘近期强势调整,已吸引更多资金关注股市.今日金融地产股再度"揭竿而起",推动大盘轻松跃过年线(250天线).
沪综指.SSEC收报2,233.252点,涨27.355点或1.24%,此前收盘高点为6月21日的2,260.88点.本周大盘累积上涨3.7%,为连续第四根阳线.上海A股今日成交额为915亿元人民币,较上日的1,000亿元有所减少.
"近期行情比较清晰,大盘就是一个台阶一个台阶地往上走."华泰证券分析师周林指出,大金融股和地产股一直是行情的主脉络,市场情绪被调动起来后,赚钱效应让越来越多的资金涌入股市.
不过他亦认为,目前来看,股指仍未摆脱近期盘整的平台,未来需要大阳线来确立行情已找到新起点.
在证监会宣布修订券商次级债管理规定,以拓展券商在银行间市场的融资渠道后,券商股今年表现突出.国金证券(600109.SS)涨停,中信证券(600030.SS)收升7.87%.
沪深300指数.CSI300收盘升1.45%,报2,480.049点.沪深300指数1月合约尾盘报2,494.4点,涨1.35%,成交量为640,303手.(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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