沪综指受经济数据提振收高1.4%

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周五收涨1.4%,因稍早公布数据显示经济维持回暖态势.分析师指出,虽然技术面调整压力始终存在,然而随着经济逐步企稳及市场信心进一步增强,预计大盘仍将维持强势震荡态势,唯扬升空间有限.
沪综指.SSEC收报2,317.070点,涨32.161点或1.41%;本周该股指累计上涨3.3%.上海A股今日成交额1,050亿元人民币,上日为1,029亿元.
"技术面调整压力始终存在.今天促使指数明显波动的板块基本局限在第一批金融地产及强周期行业,这说明数据本身对整个行情有一定支持度."中邮证券分析师程毅敏预计,"市场将趋向活跃,但因权重股累计涨幅较大,指数扬升空间料难以再拓展,但震荡格局会继续演绎下去".
统计局今日公布数据显示,2012年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,为连续七个季度放缓后首次出现回升;去年全年经济增速则为7.8%,超出年初设定的7.5%目标;全年规模以上工业增加值同比增长10%,社会消费品零售总额增长14.3%,固定资产投资增速为20.6%.
沪深300指数.CSI300收涨1.67%,报2,595.439点.沪深300指数2月合约尾盘报2,611.6点,涨1.65%,成交量为809,210手.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
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路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。