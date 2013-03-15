沪综指放量震荡小幅收升

路透北京3月15日 - 中国股市沪综指周五放量震荡后小幅收升，早盘股指一度大幅冲高但随后逐波回落，显示上档抛压不减。分析人士预计，目前仍处于政策真空期，且沪指在2,300点附近面临较大阻力，预计短线大盘持续上攻概率偏小。

沪综指.SSEC收报2,278.401点，升8.124点或0.36%。本周累计下跌1.7%。上海A股今日成交额为1,013亿元人民币，上日为690亿元。

第一创业证券分析师郭树华称，“反弹不一定能延续，还会有反复，这两天反弹主要还是技术上的修正，从市场热点形成和成交量配合来看，延续向上概率偏小。”

房地产股板块继续回落，市场仍在等待各地细则出台。此前住建部部长姜伟新表示要坚决执行国五条，执行过程中效果会逐步显现出来，房价也会往下走。<ID:L3T0C70LB> 深万科A(000002.SZ)收跌2.96%。

沪深300指数.CSI300收高0.22%，报2,539.873点。沪深300指数4月合约尾盘报2,534.6点，微涨0.10%，成交量为1,047,127手。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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