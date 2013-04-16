沪综指小幅收涨 终结三连跌

路透上海4月16日 - 中国股市沪综指周二收盘小幅上涨，因大盘在连续三天下跌后存在技术性反弹需要，地产基建板块表现不俗。不过市场人士表示，在基本面预期较为悲观的情绪支撑下，当前市场下跌的趋势并未改变，料短期反弹力度不会很大。