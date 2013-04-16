沪综指小幅收涨 终结三连跌

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海4月16日 - 中国股市沪综指周二收盘小幅上涨，因大盘在连续三天下跌后存在技术性反弹需要，地产基建板块表现不俗。不过市场人士表示，在基本面预期较为悲观的情绪支撑下，当前市场下跌的趋势并未改变，料短期反弹力度不会很大。
沪综指.SSEC收报2,194.846点，涨12.904点或0.59%；上证地产类指数.SSEP收盘大涨3.8%。上海A股今日成交额为667亿元人民币，上日为579亿元。
“今天就是一个技术性的反弹吧，不过也是反弹无力，趋势性下跌的势头短期难以改变。”日信证券策略研究员付豪杰认为。
沪深300指数.CSI300收涨0.93%，报2,459.592点。沪深300指数4月合约尾盘报2,451.0点，涨0.71%，成交量为655,208手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
路透上海4月14日 - 中国证监会网站周五刊登通知表示，近日，针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前，相关调查工作已经全面展开，部分重点案件已经取得重要突破。