沪综指收盘微涨 观望气氛浓厚

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透上海4月18日 - 中国股市沪综指周四收盘微涨。环保、公用事业类板块涨幅居前，但市场整体成交较为清淡，维持弱势震荡格局。市场人士指出，大宗商品价格下跌对于经济成长的负面影响仍有待观察，股市短期整体下跌趋势尚难改变。
沪综指.SSEC收报2,197.602点，涨3.806点或0.17%；上海A股今日成交额为617亿元人民币，上日为598亿元。
“今天环保板块涨的比较多，不过似乎没有特别的原因，国际大宗商品价格下跌还未企稳，料股市短期也难止跌。”华创证券策略分析师郭艳红指出。
沪深300指数.CSI300收涨0.26%，报2,464.851点。沪深300指数4月合约尾盘报2,460.0点，涨0.35%，成交量为229,025手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management 考虑竞购德国运输融资提供商北方银行(HSH Nordbank)。