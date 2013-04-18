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中国财经 | 2013年 4月 18日 星期四 15:15 BJT

沪综指收盘微涨 观望气氛浓厚

路透上海4月18日 - 中国股市沪综指周四收盘微涨。环保、公用事业类板块涨幅居前，但市场整体成交较为清淡，维持弱势震荡格局。市场人士指出，大宗商品价格下跌对于经济成长的负面影响仍有待观察，股市短期整体下跌趋势尚难改变。

沪综指.SSEC收报2,197.602点，涨3.806点或0.17%；上海A股今日成交额为617亿元人民币，上日为598亿元。

“今天环保板块涨的比较多，不过似乎没有特别的原因，国际大宗商品价格下跌还未企稳，料股市短期也难止跌。”华创证券策略分析师郭艳红指出。

沪深300指数.CSI300收涨0.26%，报2,464.851点。沪深300指数4月合约尾盘报2,460.0点，涨0.35%，成交量为229,025手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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