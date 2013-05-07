路透北京5月7日 - 中国股市沪综指周二震荡小幅收升，市场观望情绪浓厚，因明日起即将陆续公布中国4月及一季度的宏观经济数据。分析人士称，上市公司盈利改善预期尚未发生趋势性改变，市场虽仍具备反弹意愿，但上档阻力不小，短线仍以震荡行情为主。

沪综指.SSEC收报2,235.575点，涨4.409点或0.2%。上海A股今日成交额为788亿元人民币，昨日为813亿元。

东北证券分析师沈正阳分析称，虽然目前经济增速低于预期，但上市公司盈利则依然呈现好转迹象，预计市场还是处于震荡回升格局中，只是场外资金进场力度和持续性仍不是特别强劲。

“短期上市公司估值水平合理甚至低估；盈利改善趋势没有发生根本性变化，所以抛压盘不是特别重。同时，海外沽空盘亦企稳。因而窄幅整理后往上可能性更大。 ”他指出。

中国将于明日本周三公布4月外贸数据，并于周四公布居民消费价格指数(CPI) 和工业品价格指数(PPI)。之后下周一还将公布4月其他经济数据及一季度数据。

沪深300指数.CSI300收高0.16%，报2,529.938点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,517.4点，涨0.06%，成交643,498手。（完）

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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