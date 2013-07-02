沪综指连三日收升 大盘重返2000点

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透上海7月2日 - 中国股市沪综指周二连续第三日收升，医药及酿酒等板块涨幅居前，提振大盘重返2,000点。分析师指出，目前大盘仍处在前期超跌反弹的行情中，预期会持续到7月中旬；但后期随着对资金面利率中枢提高的预期，以及政策真空期等因素，料三季度仍会延续偏弱方向。
沪综指.SSEC收报2,006.560点，涨11.318点，或0.57%。上海A股今日成交额为739亿元人民币，昨日为626亿元。酒类股沱牌舍得(600702.SS)收报涨停价16.15元，大涨1.47元。
“前期市场有点超卖，现在是一个阶段性的反弹行情，预期能持续到7月中旬吧。”平安证券首席策略分析师王韧认为。
他并指出，后期的压力因素仍是流动性，因不仅会推高资金成本，且机构流动性趋紧的时候，从大类资产配置的角度而言，股票等流动性较好的资产也会承受更大的抛售压力。
沪深300指数.CSI300收升0.39%，报2,221.984点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,167.2点，涨0.23%，成交866,610手。(完)
(发稿 徐永；审校 张喜良)
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