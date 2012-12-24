沪综指缩量收升 延续调整走势

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海12月24日 - 中国股市沪综指周一收市小涨,成交量缩减.分析师指出,大盘今日延续上周的调整走势,尽管茅台(600519.SS)等白酒类股跌幅居前,但银行股等蓝筹股的估值进程仍在继续,令大盘走势相对强硬一些.
沪综指.SSEC收报2,159.053点,涨5.743点或0.27%,上海A股今日成交为678亿元人民币,较上日的844亿元缩减近两成.
"银行股还在估值修复中,而且买的多是中长线资金,走势较强,"长江证券分析师宋中庆指出,在近日大盘突破前期密集成交区后,技术上确实需要一个回抽确认过程.短期内大盘可能会横着走,但个股会比较活跃.
招商银行(600036.SS)收盘报12.26元,涨3.03%;白酒类股的塑化剂风波仍在持续,龙头股贵州茅台收报204.58元,跌5.55%,列沪市跌幅首位.
沪深300指数.CSI300收盘涨0.39%,报2,381.217点.沪深300指数1月合约尾盘报2,394点,涨0.17%,成交量为661,014手.(完)
(发稿 林琦 审校 张喜良)
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