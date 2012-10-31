沪综指小幅收升 量能不足大盘重心或将进一步下移

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京10月31日电---中国股市沪综指周三续陷窄幅震荡,受煤炭、医药等板块带动尾盘小幅收升.分析人士指出,随着热点的持续退潮,以及反弹量能明显不足,预计未来大盘重心可能还将进一步下移.
沪综指.SSEC收报2,068.880点,涨6.533点,或0.32%.本月则累计下跌0.83%;上海A股今日成交431亿元人民币,上日为427亿元.
华西证券分析师毛胜称,近日市场总体处於下行趋势,市场成交低迷且缺乏持续热点.由於目前市场结构性估值仍偏高,且宏观经济短期难以持续回升,预计A股大盘重心仍将逐步下移.
"如果缺乏外界刺激,市场将面临下跌.且随着十八大召开前的维稳即将结束,2,000点整数关口的支撑力度料将有限."他称.
今日医药及煤炭股涨幅居前,其中哈药股份(600664.SS)大涨5.43%.报5.82元人民币.
沪深300指数.CSI300收高0.67%,报2,254.820点.沪深300指数11月合约尾盘报2,256.6点,涨0.6%,成交量为472,893手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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