版本:
中国
中国财经 | 2012年 10月 31日 星期三 15:16 BJT

沪综指小幅收升 量能不足大盘重心或将进一步下移

路透北京10月31日电---中国股市沪综指周三续陷窄幅震荡,受煤炭、医药等板块带动尾盘小幅收升.分析人士指出,随着热点的持续退潮,以及反弹量能明显不足,预计未来大盘重心可能还将进一步下移.

沪综指.SSEC收报2,068.880点,涨6.533点,或0.32%.本月则累计下跌0.83%;上海A股今日成交431亿元人民币,上日为427亿元.

华西证券分析师毛胜称,近日市场总体处於下行趋势,市场成交低迷且缺乏持续热点.由於目前市场结构性估值仍偏高,且宏观经济短期难以持续回升,预计A股大盘重心仍将逐步下移.

"如果缺乏外界刺激,市场将面临下跌.且随着十八大召开前的维稳即将结束,2,000点整数关口的支撑力度料将有限."他称.

今日医药及煤炭股涨幅居前,其中哈药股份(600664.SS)大涨5.43%.报5.82元人民币.

沪深300指数.CSI300收高0.67%,报2,254.820点.沪深300指数11月合约尾盘报2,256.6点,涨0.6%,成交量为472,893手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐