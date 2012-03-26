沪综指周一缩量微幅收升

路透北京3月26日电---中国股市沪综指周一缩量微幅收升,盘中走势震荡,因市场对整体经济下滑及上市公司业绩增长的担忧令交投气氛谨慎.不过分析人士预计,短线累计跌幅已较大,後市或有技术性反弹可能.

沪综指.SSEC收报2,350.599点,涨1.06点,或0.05%,盘中一度触及2,339.141点日低.上周五该股指收挫至一个多月新低,当周表现亦为逾三个月来最差.

同时,今日上海A股成交额进一步萎缩至539.29亿元人民币,创近两个月新低,此前低点是2月1日的484亿元.

华西证券策略分析师毛胜分析称,大盘弱势震荡显示市场对经济下滑担忧加剧,从而维持谨慎.同时,市场亦对4月陆续公布的上市公司业绩状况抱有担忧,这将导致大盘从现在到4月将整体处於重心回落态势.

"不过,本周2,330-2,340点附近会有技术反弹的可能...,但由於不利因素存在,基本面需要更强支撑才能扭转趋势,否则仍将震荡下行."他预计.

中国太保(601601.SS)今日收涨0.41%,报19.64元.其稍早公布2011年年报,按中国会计准则,去年实现净利润83.13亿元,同比下降2.9%.

建设银行(601939.SS)则收於平盘,此前公布去年度该行净利升25.52%,受益於净利息收益率稳步回升,该行并预期今年人民币贷款增速计划约降至12%.

沪深300指数4月合约尾盘报2,567.0点,下跌0.02%,成交量为187,309手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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