沪综指收升逾1% 海外股市强势激励大盘继续反弹

路透上海5月6日 - 中国股市沪综指周一收升逾1%。分析师指出，美国意外强劲的经济数据刺激海外股市纷纷走强，A股今日亦如沐春风，市场气氛有所转强，有色股反弹及互联网、4G等概念股炒作，推动大盘继续反弹，但成交未能有效放大。

沪综指.SSEC收报2,231.166点，涨25.669点或1.16%。上海A股今日成交额为813亿元人民币，昨日为780亿元。

“除海外股市因素外，券商创新大会、移动互联大会也引发了一些概念炒作。”华泰证券分析师周林指出，大盘近期持续走弱，本身有反弹需求，不过今天成交量未能配合，目前不敢断定股指反弹能延续多长时间。

他说,成交持续活跃是大盘反弹高度的重要支撑因素，衡量标准之一就是沪市日成交量在1,000亿元以上。

因美国4月非农就业报告意外强劲，缓和投资人对经济放缓的忧虑，上周五美国股市收升约1%，道指及标普500指数创下纪录收盘新高，国际市场上铜铝等有色金属价格亦大涨。周一香港股市亦上涨至近两个月新高，台湾股市则创下21个月来收盘新高。

中国移动互联网大会将于周二召开，相关板块今日大涨。三五互联(300051.SZ)收于涨停位9.19元，涨0.84元。

沪深300指数.CSI300收高1.33%，报2,525.983点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,514.4点，涨1.23%，成交690,275手。（完）

(发稿 林琦；审校 林高丽)

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