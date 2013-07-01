沪综指缩量小幅收升 PMI影响有限

路透上海7月1日 - 中国股市沪综指周一小幅收升，A股成交额创两个月新低。今日公布的中国PMI数据显示基本面仍然偏弱，然市场早有预期，早盘指数下探后下午即回升。分析师指出，大盘在前期超跌之后有反弹需求，但受基本面和流动性的谨慎预期，料反弹幅度不会很大。

沪综指.SSEC收报1,995.242点，涨16.036点，或0.81%。上海A股今日成交额为626亿元人民币，较上周五的773亿元缩减19%，此前成交额低位为5月2日的596亿元。

“PMI的影响较小，之前已经有预期了，从历史数据来看，大盘在2,000(点)以下不会呆很长时间，但反弹的力度也不会很大，毕竟流动性和基本面的数据都不太支撑。”东北证券分析师杜长春认为。

他并指出，大盘下半年系统性投资机会较少，市场可能会在一些概念题材或者非周期性股票中自下而上地寻找一些投资机会，比如创业板近期表现不错，但7月底季报集中披露期，较弱的业绩可能会影响其表现。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布的6月官方制造业PMI自上月的50.8回落至50.1，与今年2月一致，接近路透调查预估中值50；汇丰(HSBC)/Markit则在稍后公布，中国6月制造业PMI终值降至48.2，创九个月最低位，初值为48.3，上月终值为49.2。

沪深300指数.CSI300收升0.58%，报2,213.317点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,164.8点，涨0.90%，成交914,192手。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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