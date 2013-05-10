沪综指收盘小涨 地产股反弹抵消中小盘股回调

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海5月10日 - 中国股市沪综指周五继续震荡态势，收盘小升。分析师指出，由于宏观经济面仍显露弱复苏特征，大家对企业盈利能力仍存疑虑，大盘整体难脱盘势。不过板块轮换迹象初显，近期较为强势的中小盘股已显颓势，而房地产股等蓝筹接力上扬。
沪综指.SSEC收报2,246.831点，涨13.860点或0.62%,本周沪综指累计上涨1.87%。上海A股今日成交额为810亿元人民币，昨日为910亿元。
“宏观数据比预期的差，预示着非金融企业的盈利能力短期难改善，”浙商证券分析师王伟俊指出，从盘面特征看，新股发行恢复正逐步临近，对于近期猛炒的中小盘股是一大利空，今日已有部分资金撤离该板块。
深市创业板综指.CHINEXTC收跌0.36%，跑输深圳综指.SZSC当日0.379%的涨幅。上海地产类指数.SSEP收升1.95%。
沪深300指数.CSI300收升0.52%，报2,540.836点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,538点，涨0.76%，成交695,661手。（完）
(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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