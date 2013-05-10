沪综指收盘小涨 地产股反弹抵消中小盘股回调

路透上海5月10日 - 中国股市沪综指周五继续震荡态势，收盘小升。分析师指出，由于宏观经济面仍显露弱复苏特征，大家对企业盈利能力仍存疑虑，大盘整体难脱盘势。不过板块轮换迹象初显，近期较为强势的中小盘股已显颓势，而房地产股等蓝筹接力上扬。

沪综指.SSEC收报2,246.831点，涨13.860点或0.62%,本周沪综指累计上涨1.87%。上海A股今日成交额为810亿元人民币，昨日为910亿元。

“宏观数据比预期的差，预示着非金融企业的盈利能力短期难改善，”浙商证券分析师王伟俊指出，从盘面特征看，新股发行恢复正逐步临近，对于近期猛炒的中小盘股是一大利空，今日已有部分资金撤离该板块。