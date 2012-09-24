沪综指小幅收升 短线料震荡寻底

路透北京9月24日电---中国股市沪综指周一小幅收升,脱离近44个月盘中新低,受水泥等建材股大涨带动.分析人士认为,在市场整体预期依旧悲观,且季末资金趋紧等影响下,2,000点关口的调整可能将较为剧烈.

沪综指.SSEC收报2,033.192点,涨6.502点,或0.32%,日低至2,005.263点,此前盘中低点是2009年2月3日的2,005.02点.上周该股指累计大跌4.58%,创11个月来最大单周跌幅.今日沪市A股成交金额为455亿元人民币,上周五为476亿元.

山西证券分析师杜亮指出,近期各类刺激政策所带来的热点仅是昙花一现,说明市场整体预期依旧悲观,认为此类政策难以逆转经济下行趋势.

"短期走势以弱势调整为主,指数跌破2,000点并继续寻底仍是大概率事件,"他并预计.

今日建材、机械等板块领涨大盘,其中秦岭水泥(600217.SS)涨停.军工概念股亦受航母正式交付海军消息激励涨幅居前.对此杜亮认为,由於钓鱼岛事件仍处胶着状态,军工板块短期存在反复活跃机会.

沪深300指数.CSI300收高0.75%,报2,215.516点.沪深300指数10月合约尾盘报2,221.6点,涨0.24%,成交量为623,995手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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